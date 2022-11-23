“تخيل كم العجرفة والبلطجة”.. محمد هنيدي يعلق على صورة المنتخب الالماني الداعمة للمثلية

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 11:47 مساءً - علق الفنان المصري محمد هنيدي على صورة المنتخب الالماني قبيل مباراته مع المنتخب الياباني واصفا ما قاموا به بـ “البلطجة والعجرفة”.

وكتب محمد هنيدي تعليقا على الصورة عبر حسابه على تويتر: “تخيل كم العجرفة والبلطجة .. ان حد يدخل بيتك وعايز يفرض رأيه عليك بالعافية ويدعوا لحاجات انت ودينك وعاداتك وتقاليدك ومجتمعك رافضينها .. أوعى تخاف تدافع عن افكارك مهما كان الثمن”.

وكان لاعبو المنتخب الألماني قد قاموا بكمّ أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022، في ما يبدو احتجاجاً على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح “فيفا” بعقوبات تأديبية.