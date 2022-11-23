شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل امرأة عجوز فى فيلم "شقو" أمام عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة أمينة خليل دور امرأة عجوز ضمن أحداث فيلم "شقو" أمام عمرو يوسف، والفيلم من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه