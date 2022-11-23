شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حسين فهمى يعود إلى استوديهات "البارون" بعد ختام مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاود النجم حسين فهمى تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "البارون"، اليوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، الذى أسدل ستاره أمس الثلاثاء، معلنا جوائز الدورة الـ 44 .

مسلسل "البارون" بطولة النجم حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن ويتكون من 15 حلقة .

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، قد قال إنه سعيد للغاية بإقبال الجماهير على مهرجان القاهرة، موضحا أن هناك دور عرض في مختلف الأماكن والمسارح، بالإضافة للعديد من ورش العمل، وإقامة العديد من المعارض، وترميم فيلمين مصريين من الأفلام القديمة.

وأضاف : "كان لدينا زخم هائل من الأفلام، وتعدينا الـ100 فيلم من 50 دولة، ولجنة تحكيم قوية".

وقال: "كان يهمني للغاية تواجد الطلبة بكثافة في فعاليات المهرجان بالإضافة إلى كل محبي السينما، للمشاركة في الأنشطة التي أقيمت ضمن المهرجان، وسنجري تقييم للمهرجان، ونرصد ما نقصنا ثم سنقدمه للجان الخاصة بنا، والتقييم مهم للغاية من أجل السنوات القادمة".

وتابع: "لولا وجود التحديات لم نشعر بطعم النجاح، وتمكنا من تجاوز العديد من التحديات، والدورة الـ44 كان هناك العديد من التوقعات بشأنها، وكنت أسعى للوصول لتلك التوقعات المطلوبة، وهو كان أكبر تحدي".