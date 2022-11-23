شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيي حفلاً غنائيًا في الرياض بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة أصالة حفلاً غنائيًا، في الرياض بعد غد الجمعة، ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور.



موسم الرياض

وأحيت مؤخرًا النجمة أصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية ورفع شعار كامل العدد، وقدمت خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها، منها "خانة الذكريات" و"مشيت سنين" و"جابه سيرته" و"عايز الحق" و"قد الحروف" و"الحقيقة" و"شكرا" و"بكرة أحلى" و"بعدك عني" و"ستين دقيقة" و"غلبان"، كما قدمت أغاني للعندليب عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

ورحبت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي على هامش فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية بأسرتها التي تواجدت معها بالحفل منهم زوجها وشقيقتها وأولادها وخالتها.

وقدمت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي في ختام مهرجان الموسيقى العربية أغنية قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية الأطلال لأم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعربت النجمة أصالة نصرى عن سعادتها لإحياء ختام حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، وقالت وقتها: "مساء الخير لكل أصحابي، واجتماعي معكم بمثابة اجتماع مع الوطن، وأنا بيني وبين الجمهور محبة، مبسوطة بالغناء فى المهرجان وأنا بحب مصر وأشعر أننى مصرية وكلنا مصريين".