زوجة محمد مهران تخطف الأنظار بجمالها النادر في أحدث ظهور والجمهور: “أجمل من كل الفنانات”!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 05:51 مساءً - إصطحب الفنان الشاب محمد مهران زوجة الجميلة “مي” على السجادة الحمراء في عدد من الفعاليات الفنية التي أقيمت مؤخرًا وهو الظهور الرسمي للزوجة بعد أن ظلت بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة منذ زواجهما.

حضور زوجة الفنان المصري الشاب، في تلك المناسبات والمحافل الفنية إلى جانب زوجها، لاقى إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أثارت صورها إعجاب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بحسنها وجمالها وعلق عليها أحد النشطاء بالقول :”أجمل من كل الفنانات”.

حفل زفاف محمد مهران :

يُذكر أن محمد مهران احتفل بزفافه على “مي حافظ” في 20 يونيو 2019 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حضر حفل الزفاف مجموعة من النجوم منهم ماجد المصري وسيد رجب وخالد الصاوي وحرمه ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل ودنيا عبد العزيز ومحمود حجازي والكاتب محمد الغيطي وابنته مي ومحمد لطفي ومصطفى قمر ومدحت صالح والمخرج خيري بشارة وأحمد صيام ونجوم الشباب خالد أنور وهند عبد الحليم وأحمد خالد صالح وهنادي مهنى، وغيرهم من الفنانين.

محمد مهران يستقبل مولده الأول :

وفي شهر أبريل 2020 استقبل الفنان محمد مهران أبنه الأول “زين” من زوجته مي عبدالحافظ، ونشر مهران، عبر خاصية القصص المصورة على تطبيق وموقع Instagram صورة مع زوجته، أثناء فترة حملها، وعلق عليها كاتباً:”أول مرة أحط اسم قبل اسمي.. زين محمد مهران”.

الموت يفجع الفنان محمد مهران

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد مهران عن موعد عزاء جدته التي توفت مساء اليوم وذلك من خلال حسابه الشخصى بموقع فيسبوك وكتب مهران: إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله جدتي والعزاء اليوم بدار مناسبات دياب غانم مصر القديمة.

وكانت مي عبد الحافظ زوجة الفنان محمد مهران قد أعلنت وفاة جدته وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك وكتبت: توفيت إلى رحمة الله .. المغفور لها جدة زوجي والعزاء في دار مناسبات دياب غانم مصر القديمة بعد صلاة المغرب .. اللهم ارحمها واغفر لها.

من هو محمد مهران؟

هو فنان و مخرج مصري ولد عام 1990 بمدينة القاهرة – مصر تخرج عام 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل و إخراج ، بدء محمد مهران مسيرته الفنية بالتمثيل عام 2012 و كانت أول أعماله الفنية التي شارك فيها هي مسرحية (حنكتب دستور جديد) بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية و أشاد بموهبته الكثيرين بالعرض المسرحي هذا جعله يحصل علي جائزة الدولة التشجيعية عن دوره بالمسرحية .

في نفس العام 2012 ظهر محمد مهران لأول مرة علي الشاشة بالأعمال الدرامية من خلال مشاركته في مسلسل بعنوان الخفافيش من بطولة سمير غانم و بوسي و خالد محمود و دلال عبد العزيز و محمود قايبل و غيرهم ، في عام 2013 كانت البداية الحقيقية للفنان محمد مهران عندما شارك بدور في مسلسل بنت اسمها ذات .

بطولة النجمة نيللي كريم و من إخراج كاملة أبو ذكرى و حقق هذا المسلسل نجاح جماهيري كبير و نسبة مشاهدة عالية خلال موسم شهر رمضان الذي عرض خلاله و استطاع النجم الوسيم محمد مهران لفت الأنظار إليه بشكل واضح و الي موهبته التمثيلية.

هذا جعله يحصل علي أول بطولة مطلقة سينمائية له عام 2013 عندما قدم فيلم بعنوان (أسرار عائلية) و جسد خلاله شخصية شاب مثلي الجنسية و رغم جر أة الدور و الشخصية و الانتقادات الكثيرة التي وجهت للفنان محمد مهران إلا انه حصل علي ردود فعل أيحابيه عن تميزه و إتقانه للدور و الشخصية .

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