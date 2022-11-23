وافق يتصور معاها.. حسين فهمي يصالح بوسي شلبي في ختام القاهرة السينمائي.. ورد فعل غير متوقع منها!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 03:54 مساءً - وافق الفنان المصري حسين فهمي رئيس الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على التقاط الصور التذكارية مع الإعلامية بوسي شلبي، وذلك في حفل ختام المهرجان والذي انطلقت فعالياته مساء أمس.

وكان الفنان حسين فهمي وزوجته أول الحاضرين في حفل ختام الدورة الـ 44 من المهرجان، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي، والتي التقطت الصور مع رئيس المهرجان على السجادة الحمراء.

حسين فهمي يحرج بوسي شلبي

يُذكر أن الإعلامية بوسي شلبي، تعرضت لموقف محرج في حفل افتتاح المهرجان، عندما رفض الفنان حسين فهمي التقاط الصور معها على السجادة الحمراء،

حيث انتظرت “بوسي” انتهاء الفنان حسين فهمي وزوجته من التقاط الصور، وحين طلبت التصوير معه رفض وغادر مسرعًا.

حسين فهمي يعلق على إطلالة بوسي شلبي

كما علق الفنان حسين فهمي على إطلالة بوسي شلبي قائلًا أن” على فكرة فستانك حلو أوي المرة دي”، وردت ” ربنا يخليك وقولنا بقى نشجع السعودية مع بعض عشان تبقى سنة خضرة علينا”. كما انه قام بإلتقاط صور على السجادة الحمراء، بعد إحراجها في الإفتتاح.

حيث ارتدت فستانا طويل سك، بصيحة الأميرات، مزود بأكمام طويلة، وتطريز على الفستان بأكمله، باللون الزيتي.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط طويلة مزودة بأحجار بنفس لون الفستان، خاتم،اعتمدت على وضع مكياجًا بدرجات ترابية.

حسين فهمي يكشف سبب إحراجه لبوسي شلبي

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد كشف سبب رفضه التصوير مع الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء للمهرجان .

وقال حسين فهمي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم: “رفضت اتصور لإني طلبت منها الحضور بدون التليفون، وهي على طول ماسكة التليفون وبتنقل لايف ومسمعتش كلامي”.

وأضاف حسين فهمي: “لقيتها جاية المهرجان معاها تليفون، وأنا كنت رافض هذا الموضوع وقلت للناس، مافيش داعي ننقل لايف ونصور بالتليفون وعندنا قناة dmc وقناة المحور بتنقل”.

وأكد حسين فهمي عدم وجود مشكلة بينهما قائلا: “مافيش خلاف بيني وبين بوسي، وأنا قعدت معاها في حوار على قناة المحور بعدها”.

حفل ختام القاهرة السينمائي :

اختتمت فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، بحفل توزيع الجوائز في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور حسين فهمي رئيس المهرجان، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، وعدد كبير من الفنانين، وفاز بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم فيلم «علَم»، بالمسابقة الدولية، من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم «الحب بحسب دالفا»، جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة)، إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022، كما فاز البولندي «خبز وملح» بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، إنتاج بولندا، وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة نجيب محفوظ، لأفضل سيناريو عن الفيلم الياباني «رجل ما».

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم «السد»، والممثل محمود بكري عن فيلم «علَم»، وفازت زيلدا سمسون بجائزة أحسن ممثلة عن فيلم «الحب بحسب دالفا»، إخراج إيمانويل نيكو.

حفل الختام غاب عنه معظم النجوم الشباب أيضًا مثلما حدث في حفل الافتتاح، وكأن هناك قائمة بعينها للضيوف دون الآخرين، وكذلك غاب معظم صناع السينما سواء من الشرق الأوسط أو العالم الفائزين بجوائز المهرجان، والغريب هو قيامهم بتسجيل كلمات ورسائل فيديو لحضور الحفل تعقيبًا على حصولهم على الجوائز وكأنهم كانوا يعلمون بها قبل انطلاق الحفل.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأستها المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، وشاركت في عضويتها مديرة التصوير المصرية نانسي عبدالفتاح، والممثلة الهندية سوارا بهاسكار، ومؤلف الموسيقى المصري راجح داوود، والممثلة الإيطالية ستيفانيا كاسيني، والمخرج المكسيكي خواكين ديل باسو، والممثل الفرنسي سمير قواسمي.

الخليج 365

الخليج 365