شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل "جميلة" فى رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج سامح عبد العزيز التحضيرات والاستعدادت لمسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج ، المقررعرضه في رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج العدل جروب، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره مطلع شهر ديسمبر المقبل بحسب تصريحات المنتج جمال العدل لـ "الخليج 365 "، حيث أوشك مخرج العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل تمهيداً لانطلاق التصوير .

وتعاقدت شركة العدل جروب مع مجموعة من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وجاءت القائمة كالتالى : ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد وفيق، يسرا اللوزى، عبير صبرى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المقرر الإعلان عن أسماؤهم خلال الفترة المقبلة، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز.





يشار إلى أن ريهام حجاج قدمت العام الماضى مسلسل "يوتيرن" ولاقى نجاحا كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته إلى جانب ريهام كلا من، توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.