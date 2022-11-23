شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تودع مسلسل "سيب وأنا أسيب" فى لبنان وتعود إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة هنا الزاهد اليوم الأربعاء، من تصوير آخر مشاهد مسلسلها الجديد "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد شهرين من التصوير، ومن المقرر أن تعود هنا إلى القاهرة من أجل التحضير لفيلمها الجديد الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، من تأليف هند عبد الله وإخراج أحمد عبد الوهاب.

"سيب وأنا وأسيب" اسم مؤقت للمسلسل ومقرر تغييره خلال الفترة المقبل، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.

وانتهت هنا الزاهد مؤخراً من تصوير فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمى، والمقرر عرضه في صيف 2023، "ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وآخرون.