شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل: عندى أكثر من عمل جديد وهقدم دور مفاجأة فى رمضان القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة جيهان خليل ، خلال لقاءها مع تلفزيون الخليج 365، في مهرجان القاهرة السينمائى، عن أعمالها القادمة و دورها التى سوف تقدمه رمضان القادم.

وقالت جيهان خليل:" عشان بصور كنت بحرص إنى أجى المهرجان يوم و يوم في الأوقات اللى مفهاش تصوير و فيلم السباحتان عجبنى جدا ومعمول حلو و بإحساس اختيارات إدارة المهرجان في الأفلام رائعة، وبصور حاجة لرمضان القادم هيكون مفاجأة و هيتعرض قريب مسلسل حرب نفسية مع المخرج أحمد شفيق و النجمة أروى جودة و كل فريق العمل رائعين، وبتمنى في 2023 سنة سلام و مش عاوزين حروب تانى و تكون سنة هادية ورايقة ".

ويسدل الستار اليوم على الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وانطلقت يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.