شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى كامل الباشا:مصر تعنى لنا الكثير ومهرجان القاهرة يفتح الطريق أمامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الفلسطيني كامل الباشا الفائز بكأس فولبى لأفضل ممثل فى مهرجان فينسيا خلال لقاءه مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن لتلفزيون الخليج 365، إن مشاركة فيلمه "حمزة: أطارد شبحا يطاردني"، بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، شيء عظيم، مؤكدا أن مصر تعني للفلسطينيين الكثير، فوق ما يتخيل المصريين وأن ارتباطهم بالمصريين ليس ارتباط عاطفي فقط وإنما إنساني وفكري، والوصول لمهرجان القاهرة السينمائي أحد أهم المهرجانات السينمائية حول العالم أمر ليس سهلا ويفتح أبواب العالم أمامنا.

كامل الباشا

وعن تحمسه للفيلم القصير "حمزة: أطارد شبحا يطاردني" ليس لأنه تجربة شبابية فهو أمر غير كافي المهم هو السيناريو والمخرج، ثم تأتي التنازلات في الماديات أو زيادة ساعات الشغل أما كونه تجربة شبابية أم لا فهو ليس العيار.

وأشار كامل الباشا إلى أن الفيلم تم تصويره في قرية البروة المهجرة وهي قرية الراحل محمود درويش وهي في منطقة جبلية، موضحا أنه بذل مجهود بدني وعضلي كبير لكن الفن كان متعة بالنسبة له.

فيلم حمزة: أطارد شبح يطاردني من إخراج: ورد كيّال، يعرض الفيلم الروائي لأول مرة عالميا، وخلال أحداثه يصر حمزة الكهل على مواصلة ممارسة العادة التي بدأها منذ عشرين عامًا عندما خرج من سجون الاحتلال، وهي أن يجوب الغابات يوميًا ليطارد أسدًا يرفض القرويون التصديق في وجوده.

انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.