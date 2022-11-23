شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم جيد لآخر حلقات سلسلة The Walking Dead والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الحلقة الـ 24 والأخيرة من الموسم الـ 11 لـ سلسلة The Walking Dead، منذ ساعات، وبها انتهت رحلة العمل، الذى بدأ عرضه من عام 2010، وحاز على إعجاب ومتابعة الملايين من حول العالم.

وحصلت الحلقة الأخيرة من العمل على تقييم وصل إلى 9.0 من خلال موقع IMDB، وذلك بعد ساعات من طرحها، وطرحت تحت اسم Rest in Peace، على شبكة AMC.

ويدور مسلسل The Walking Dead على الناجين من كارثة الزومبي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة تحت تهديد شبه دائم لهجمات من "المشاة"، وذلك مع انهيار حضارتهم، وبالتالي يجب على الناجين مواجهة الناجين الآخرين الذين شكلوا مجموعات ومجتمعات بمجموعاتهم الخاصة من القوانين والأخلاق، ومع الموسم الحادي عشر، تعود المجموعة من مهمة غذائية حرجة لكنها تدرك أنها ليست كافية، لذا تقترح ماجي خطة جديدة، وفي غضون ذلك، يتم نقل أولئك الذين تم أسرهم من قبل الجنود الغرباء إلى مكان آخر لم يكشف عنه.

سلسلة The Walking Dead يقوم ببطولتها كل من نورمان ريدوس، ميليسا ماكبرايد، لورين كوهان، كريستيان سيراتوس، جوش ماكديرميت، سيث جيليام، روس ماركاند، جاري بايتون، كوبر أندروز، كالان ماكوليف، جيفري دين مورجان، إليانور ماتسورا، ناديا هيلكر وكايلي فليمينج وكاسادي ماكلينسي ولورين ريدلوف وباولا لازارو ومايكل جيمس شو.