شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الزهراء: شخصيتى فى فيلم "جلال الدين" كانت صعبة وتحدى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء، خلال لقاءها مع تلفزيون الخليج 365، في مهرجان القاهرة السينمائى، عن كواليس مشاركتها في فيلم " جلال الدين".

وقالت فاطمة الزهراء:" بقدم في الفيلم دور ربيعة ودور له أبعاد كثيرة وهوبيقلب الأحداث كلها ودور مش سهل وجديد عليا أنا شخصيا و حاولت اشتغل عليه على قد ما أقدر، و خصوصا أن الدور صورته بأعمار مختلفة ربيعة صغيرة و ربيعة كبيرة و كان عندى تحدى في الدور".

وفيلم "جلال الدين" من تأليف وإخراج حسن بنجلون، وبطولة النجوم ياسين أحجام و التونسية فاطمة ناصر والمغربية فاطمة الزهراء بلادى.

وتدور أحداث الفيلم حول جلال الدين الذى يرفض تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

حسن بنجلون من أبرز المخرجين فى تاريخ المغرب مولود عام 1950 وكانت بدايته مع الأفلام الروائية الطويلة عام 1990 وفيلمه عرس الآخرين، وقدم ما يقرب من 14 فيلما طويلا كان آخرها عام 2019 من أجل القضية، وساهم مع خمسة مخرجين آخرين فى تأسيس التجمع التطوانى الذى ساهم فى إنتاج الكثير من المغربية منذ تأسيسه.