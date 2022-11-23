شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج التونسى رضا الباهى: العمل مع كلوديا كاردينالي لم يكن صعبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج التونسي الكبير رضا الباهي في حواره مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن لتلفزيون الخليج 365، إن العمل مع النجمة العالمية كلوديا كاردينالي لم يكن صعبا أو مخاطرة، مؤكدا أن العمل مع الكبار هو أمر لا يخشاه لأنه سبق وعمل مع جولي كريستي بطلة فيلم دكتور زيفاجو وأنه يدافع عن فكرة فيلمه ويطلب منهم بصدق المشاركة وهو أمر يعتمد علي قدرة المخرج علي الإقناع، مؤكدا أنها لم تشترط أجر معين.

وأشار المخرج رضا الباهي أن كلوديا كاردينالي متعاونة وأنه قام بتقليل مساحة دورها لأنها تجد صعوبة في الحفظ ففي بعض الأحيان تخونها الذاكرة بسبب السن والمرض.

انطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.