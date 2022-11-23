شكرا لقرائتكم خبر عن كارول عبود أفضل ممثلة عن فيلم "بِركة العروس" بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصد الممثلة اللبنانية كارول عبود جائزة أحسن أداء تمثيلي، عن فيلم "بِركة العروس" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية.

"بِركة العروس" إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول سلمى التي عاشت لعدة سنوات وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

وحصل فيلم "بعيدًا عن النيل" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، على جائزة أحسن فيلم غير روائي.

"بعيدًا عن النيل" إخراج شريف القطشة، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومدته 99 دقيقة.

والعمل تدور أحداثه حول لجوء 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

وفاز "بِركة العروس" الذي شارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

"بِركة العروس" إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول سلمى التي عاشت لعدة سنوات وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.