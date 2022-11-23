شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تبكي على الهواء: مشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي "لحظات صادقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الفنانة لبلبة، إن لحظات مشاركتها في النسخة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، بـ"لحظات صادقة"، مشيرة إلى أنها تحدثت إلى الناس بصدق كامل، لأنها لم تكن مستعدة بكلمات، وقالت ما شعرت به وما كان في قلبها، لدرجة أن الناس بكت أثناء إلقاءها لكلمتها.

وبكت لبلبة خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc" في تغطية خاصة لمهرجان القاهرة السينمائي، وقالت: "لا يمكن أن أنسى الأيام الجميلة خلال مشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي، استقبلوني استقبال رائع، وكنت أتمنى نجاح المهرجان وبالفعل حقق نجاح كبير والكل مبسوط".

وقالت: "المهرجان منظم ومستوى الأفلام جيد للغاية، وحقق النجاح المطلوب، أشكر كل القائمين عليه على تنظيمهم الرائع للغاية".