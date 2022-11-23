مصطفى الكاشف يحصد جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فنى بمهرجان القاهرة السينمائي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، حصول مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، ضمن المسابقة الدولية، عن فيلم "19 ب"، إخراج أحمد عبد الله.

لتكون الجائزة الثالثة للفيلم المصري إذ فاز بجائزتين هما جائزة لجنة الاتحاد الدولي النقاد فيبرسي، وأفضل فيلم عربي.

"19 ب" عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو من إنتاج مصر، ومدته 95 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول حارس ٌ عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة يعتبرها بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

ولجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، وشارك في عضويتها مديرة التصوير المصرية نانسي عبد الفتاح، والممثلة الهندية سوارا بهاسكار، ومؤلف الموسيقى المصري راجح داود، والممثلة الإيطالية ستيفانيا كاسيني، والمخرج المكسيكي خواكين ديل باسو، والممثل الفرنسي سمير قواسمي.

وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.