شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار: مدين للشعب المصرى بكثير مما وصلت إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم وائل جسار فى احتفاله بعيد ميلاده، بالتزامن مع الذكري الـ 17 لزواجه، قائلا: "عيد ميلادى وعيدى الاستقلال فى لبنان، والعيد عيدين، وساروا 3، لما ربحت السعودية اليوم، وحاجة تفرح النهاردة، بالتزامن مع فوز السعودية على الأرجنتين بكأس العالم، ومعزة الشعب المصرى الغالى على قلبى، ومدين بكل اللى وصلت له لهذا الشعب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه من مصر، المذاع على قناة سى بى سى: " لازم احترم الألحان عشان تعيش للأجيال القادمة ، تسمع حاجة يتذوقوا بها، الفن الراقى يجب أن يبقى، وهو اللى هيوصلنا بر الأمان".

وتابع: " أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور، ولدي احتفال بعيد رأس السنة فى مصر أم الدنيا جارى التحضير له".