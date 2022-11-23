شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي: بحلم بمكان خاص لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ليلى علوي عن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، قائلة: "الأفلام في الدورة دي السنة جميلة جدا.. وسعيدة بـ كمّ الحضور اللي موجود في المهرجان".

وأضافت خلال حوارها لقناة دى إم سى : "شهدت الأفلام المعروضة بمهرجان، وأيضا شهدت أفلاما من خارج المهرجان وكانت جمعيها جيدة.. عجبنى فيلم الافتتاح وفيلم برتغالى والمنافسة العربية كانت قوية جدا وأعجبت بالأفلام غير العربية المشاركة في تلك الدورة من المهرجان".

وتابعت ليلى علوى، أن مهرجان القاهرة السنة الحالية ثبت قوته ومفيش حاجة جديدة عاوزة اضيفها الا فى نوعية الأفلام وترميم الأفلام المصرية، وبحلم بمكان خاص للمهرجان وهنقدر نستثمره طوال السنة زى كان وبرلين.. ودار الاوبرا مكان عظيم ولكن عاوزين نبقى زى بقية العالم مكان خاص بالمهرجان".