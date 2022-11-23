شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب لـ "مساء dmc": فيلم "19 ب" يجمع بين الاحتراف والهواية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان سيد رجب، عن دوره فى فيلم "19 ب"، قائلا: "تجربة فريدة، وكان نفسي اشتغل مع المخرج أحمد عبد الله، ووجت الفرصة، وفيه شغل كويس يجمع بين الاحتراف والهواية، فكان حاجة جميلة جدا".

وأضاف خلال حواره فى قناة "دي ام سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء "dmc ، أنا أول ما قرأت ورق "19 ب" حبيت الفيلم اوي، وحسيته وكان كلي مشاعر تجاهه"، لافتا إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي يشهد تطورا كبيرا عام بعد عام، مضيفا، شرف لينا أن يكون لدينا مهرجان مثله فى مصر".

وتابع: "الفيلم بيحكي عن الخوف والإنسانية والمشاعر الإنسانية اللى موجودة.. والتعامل مع الحيوانات بشكل لطيف، ودعوة للناس للتعامل مع الحيوانات بشكل كويس، وهو فيلم عن حارس عقار وحيد، وبتحصله مشاكل".