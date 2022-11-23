شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سميرة أحمد: جئت ختام مهرجان القاهرة السينمائي لأن الجمهور وحشني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة أحمد، إنها حضرتك افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وكانت في غاية السعادة بالنسخة الـ 44 من المهرجان برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، ووجهت له التهنئة على هذا التنظيم الجيد.

وأضافت لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc" في تغطية خاصة لمهرجان القاهرة السينمائي: "جئت اليوم في ختام المهرجان بسبب سعادتي لما رأيته في الافتتاح، ولكي أرى الجمهور والناس الذين أفتقدهم بشدة، الجمهور وحشني".

وقالت: "لم أعتاد حضور أفلام سينمائية، ولكني أشاهد أفلام الأبيض والأسود، لأن هناك أعمال لا يمكن أن يتم تنفيذ مثيلاتها مرة أخرى، وأنا من عشاق الفنانة الراحلة شادية".