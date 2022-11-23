شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبتي" يضيف الجائزة الثالثة لمصر بمهرجان القاهرة السينمائى وتنويه لـ"أمنية واحدة لعينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم "أمنية واحدة لعينة One F*cking Wish"، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، على تنويه خاص.

فيلم "أمنية واحدة لعينة One F*cking Wish" عرض لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج بيوتر جاسينسكي، وإنتاج التشيك، ومدته 14 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول بيتر شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكلأنجلو فرامارتينو ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: جائزة يوسف شاهين لأفضل في قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وحصل فيلم "صاحبتي"، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة. لتكون الجائزة الثالثة للأفلام المصرية بالمهرجان بعد فوز 19 ب بجائزتين.

فيلم "صاحبتي" عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج كوثر يونس، وإنتاج مصر، ومدته 17 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول علي الذي ينصاع لإقتراح حبيبته ويضع علاقتهما أمام اختبار توقا للحميمية، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.