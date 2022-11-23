شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا: مشاركة الشباب أهم ما يميز مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يسرا، إنه لأول مرة في تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي، أن تنتهي مدة رئيس المهرجان في إحدى دوراته، ثم يعود مرة أخرى لرئاسته، مشيرة إلى أن ذلك يشير إلى مدى تميز الفنان الكبير حسين فهمي كرئيسا للمهرجان.

وأضافت لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc" في تغطية خاصة لمهرجان القاهرة السينمائي: "المساحة التي أعطاها الفنان حسين فهمي في النسخة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي، هي أهم ما يميز تلك الدورة، فتجد الشباب مشاركين كل الفعاليات".

وقالت: "أجمل ما في الفن والتمثيل، أن تعيش كل الشخصيات التي تؤديها، فتكون شرير ثم طيب، ساذج ثم قوي، جبار ورحيم، كل الشخصيات تعيشها".