شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تقدم بطولة حلقتين فى مسلسل "نصى التانى" أمام على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة بسنت شوقى على المشاركة في مسلسل "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، مع على ربيع، حيث تقدم بسنت بطولة حلقتين خلال أحداث العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة كل حلقتين يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح ومقرر انطلاق تصويره مطلع ديسمبر المقبل، وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، كما انضم إلى العمل سلوى عثمان، محمد محمود.

وفى سياق متصل تصور بسنت شوقى مسلسلها الجديد "بنون" المكون من 6 حلقات مع المخرج أسد فولادكار والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته هانى عادل، محمود حجازى، رشا بن معاوية، رانيا ملاح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال بسنت شوقى مسلسل "دوبامين" الذى عرض مؤخرًا على قناة cbc، بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، حليم، ريم المصرى، بسنت السبقى، نوران ماجد، ريهام ماهر، منار سلامة، أحمد امام، هانى الطمبارى، سما المغربى وضيف الشرف أحمد بلال وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدمت بسنت شوقى في شهر رمضان الماضى مسلسل إذاعى بعنوان "كمال اصطناعى" جمعها بزوجها الفنان محمد فراج وشارك في بطولته سامى مغاورى، على قنديل، فاطمة محمد على وتأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج زهرة رامي وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا، حول طبيب يخترع روبوت يخوض تجربة العيش مع البشر وتواجهه مواقف وأحداث كوميدية.