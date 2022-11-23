شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وإلهام شاهين على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل يسرا، إلهام شاهين، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، مايان السيد، رشا المهدي، هبة مجدي، مي سليم، عمرو الليثي على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بدورته الـ 44، والمقام بدار الأوبرا المصرية.

وشارك في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتكونت لجان تحكيم المسابقات من لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وضمت كلا من المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة التحكيم، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، من مصر، والممثلة سوارا بهاسكار، من الهند، والمؤلف الموسيقي المصري راجح داود، والممثلة ستيفانيا كاسيني، من إيطاليا، والمخرج خواكين ديل باسو، من المكسيك، والممثل سمير قواسمي، من فرنسا.

فيما ضمت مسابقة أسبوع النقاد الدولية، الكاتب بين شاروك، من المملكة المتحدة، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة هدى إبراهيم، من فرنسا، وضمت لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، الممثل ميشيل كمون، من لبنان، والمنتجة مفيدة فضيلة، من تونس، ومصممة الملابس ريم العدل، من مصر.

كما تضمنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كل من المخرج مايكل أنجلو فرامارتينو، من إيطاليا، وهو رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والمنتج والسينارست أحمد عامر، من مصر، والممثلة ريم تركي، فرنسا / تونس، أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، فضمت كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة دوروتا لِخ، من بولندا، والممثلة نور، من لبنان.