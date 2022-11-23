شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي عن تكريم فيلم "19 ب" بمهرجان القاهرة: "سعيدة إنه عجب الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ناهد السباعي، إحدى بطلات فيلم "19 ب" الحاصل على جائزة النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم حصل على 3 جوائز بالمهرجان، مشيرة إلى أنها سعيدة للغاية على التكريمات، وكل من شاهد الفيلم أحبه.

وأضافت لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc" في تغطية خاصة لمهرجان القاهرة السينمائي: "الفيلم ببساطة شديدة كل من شاهده شعر بحالة معينة، يتحدث عن الوحدة والحيوانات المشردة، ومن يشعرون براحة في وحدتهم، وسعيدة للغاية لسعادة الناس بالفيلم".

وقالت: "مناقشة الفيلم للحيوانات وعلاقتهم بالإنسان أمر هام للغاية بالنسبة لي، وكل شخص كان يراه بشكل مختلف، بعضنا نرغب في الانعزال، وبعد أن شاهدت الفيلم بعد عرضه، لاحظت الكثير من الأمور التي لم أكن أراها من قبل".