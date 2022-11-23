شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر الخير ومحمود بكري يحصدان جائزة أحسن ممثل مناصفة بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن فوز الممثل السوداني ماهر الخير بجائزة أحسن ممثل ضمن المسابقة الدولية، عن فيلم "السد"، مناصفة مع الممثل محمود بكري عن فيلم "علَم".

فيلم "السد" من إخراج علي شري، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، ومدته 80 دقيقة.

وتدور أحداثه في السودان بالقرب من سد مــرِوي، حيث يعمل ماهر في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، كل مساء يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناء غامضًا تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السوداني.

وفيلم "علَم"، عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت مدته 109 دقائق، ومن إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

الفيلم للمنتجين ماري بيير ماسيا و كلير غاديا، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

ولجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، وشارك في عضويتها مديرة التصوير المصرية نانسي عبد الفتاح، والممثلة الهندية سوارا بهاسكار، ومؤلف الموسيقى المصري راجح داود، والممثلة الإيطالية ستيفانيا كاسيني، والمخرج المكسيكي خواكين ديل باسو، والممثل الفرنسي سمير قواسمي.

وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.