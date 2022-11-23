شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هدى الإتربى تشعل السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت النجمة هدى الإتربى السجادة الحمراء، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 44، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، إذ ارتدت فستان ساهر خطف الأنظار.

واعتمدت النجمة هدى الأتربي على اكسسوارات الفستان التى تم دمجها بعناية بتصميم مميز، وركزت علي إكمال إطلالتها بتصفيفة شعر ناعمة ومكياج هادئ، وأشاد الجمهور بإطلالتها واعتبرها كثيرون واحدة من أشيك نجمات حفل الختام، بأناقتها وإطلالتها التى لاقت إعجاب الجميع.

وكانت هدى الأتربى قد تصدرت تريندات السوشيال ميديا، بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام، بعد أن خطفت الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت وقتها بإطلالة جذابة بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد، حيث ارتدت جمبسوت أنيقا ومميزا باللون البيج الفاتح.

وتشارك هدى الأتربى فى مارثون دراما رمضان المقبل بمسلسل "ضرب نار" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكرى، وتعد هدى الأتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية إتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الأتربى بالتنوع فى إختيار أدوراها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.