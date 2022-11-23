شكرا لقرائتكم خبر عن زيلدا سمسون أحسن ممثلة بالمسابقة الدولية فى مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن فوز الممثلة (زيلدا سمسون) بجائزة أحسن ممثلة ضمن المسابقة الدولية، عن فيلم "الحب بحسب دالفا"، إخراج إيمانويل نيكو.

"الحب بحسب دالفا" عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022، ومدته 88 دقيقة.

فيلم "الحب بحسب دالفا" تدور أحداثه حول دالفا التي تعيش مع والدها بمفردها، وذات ليلة، تقتحم الشرطة منزلهما وتأخذها إلى دار رعاية ً حيث تكتشف تدريجيا أن الحب الذي تحمله لوالدها ليس كما ظنت.

ولجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، وشارك في عضويتها مديرة التصوير المصرية نانسي عبد الفتاح، والممثلة الهندية سوارا بهاسكار، ومؤلف الموسيقى المصري راجح داود، والممثلة الإيطالية ستيفانيا كاسيني، والمخرج المكسيكي خواكين ديل باسو، والممثل الفرنسي سمير قواسمي.

وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.