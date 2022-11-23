شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجة شاهيناز: التكريم من مهرجان القاهرة السينمائي طعم تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شاهيناز العقاد، منتجة فيلم "علم" المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي والحاصل على 3 جوائز بالمهرجان، إنها للسنة الثانية على التوالي، يحصل فيلم من أفلامها على جائزة بتصويت الجمهور.

وأضافت لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc" في تغطية خاصة لمهرجان القاهرة السينمائي: "العام الماضي حصلت على جائزة عن فيلم بنات عبد الرحمن الأردني، وهذا العام حصلت على جائزة عن فيلم علم".

وقالت: "التكريم في مهرجان القاهرة أمر آخر وله طعم آخر، وهذا العام كل الأفلام التي شاهدتها في المهرجان هذا العام نالت إعجابي، وكل الأفلام تستحق التكريم".