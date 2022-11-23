شكرا لقرائتكم خبر عن دميترو سوكوليتكي يفوز بجائزة شادى عبد السلام لأحسن فيلم بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المخرج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه "بامفير- PAMFIR" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 44.

الفيلم الروائي "بامفير-PAMFIR"، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، وإنتاج أوكرانيا، فرنسا، بولندا، تشيلي، لوكسمبورج، ومدته 106 دقائق.

قصة الفيلم تدور حول "بامفير" الذي يود أن يصبح رجل عائلة مستقيم، إلى أن تجبره الظروف على التخلي عن مصدر رزقه الشريف حتى يساعد أسرته.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

كما حصل فيلم "روزماري ب. أ- بعد أبي Rosemary A.D. After Dad"، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 100 ألف جنيه.

فيلم الرسوم المتحركة "روزماري ب. أ- بعد أبي Rosemary A.D. After Dad"، عرض لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج إيثان باريت، وإنتاج الولات المتحدة الأمريكية، ومدته 10 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول رب منزل مصاب بالاكتئاب يبدأ في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه، قصة مرسومة كاملة بأقلام التلوين.

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكلأنجلو فرامارتينو ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: جائزة يوسف شاهين لأفضل في قصير ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

كما فاز فيلم "جويلاند Joyland" المشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، على جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

فيلم "جويلاند Joyland" عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج صايم صادق ، وإنتاج باكستان، ومدته 126 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول آل رنا، عائلة أبوية مترابطة، يتوق أفرادها لوالدة الذكور؛ يقع الابن الأصغر في حب راقصة عابرة جنسيا، يثير حبهما رغبة العائلة بأكملها نحو تمرد جنسي.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

ونال فيلم "ضحية Victim" المشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، على تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة.

فيلم "ضحية Victim" عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج ميشال بلاسكو، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، ومدته 92 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول تعرض ابن المهاجرة الأوكرانية إيرينا للهجوم، وتقف كل المدينة إلى جانبها وتستنكر تصرفات جيرانها الذين يزعم ارتكابهم للجريمة، ولكن سرعان ما تبدأ حقيقة أخرى في الظهور على السطح.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).