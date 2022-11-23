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روبى بالشعر الأصفر ويسرا اللوزى بملابس سنو وايت فى أفيشات "جروب الماميز"

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القاهرة - سامية سيد - نشر صناع فيلم "جروب الماميز" أفيشات العمل الذى يخرجه عمرو صلاح، ومن تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، قصة وإنتاج محمد رشيدي، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية 28 ديسمبر المقبل.

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فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى وغادة عادل وريم مصطفى ويسرا اللوزي، ويعد من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

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من ناحية أخرى، انتهى النجم بهاء سلطان من تسجيل أغنية "همشى ولا يعرفولى طريق" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز" بطولة النجمة روبي، وهى من كلمات أحمد الماكي، وألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمرو، ومن المقرر طرحها وقت عرض الفيلم بدور العرض السينمائية.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعي، يجمع جروب للواتس آب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعانى "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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