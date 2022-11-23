شكرا لقرائتكم خبر عن "أرض الوهم" يحصد جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى بالقاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، فوز فيلم "أرض الوهم" للمخرج كارلوس شاهين المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي.

"أرض الوهم" عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو من إنتاج فرنسا ولبنان، ومدته 85 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول ليلى، أم شابة وزوجة مثالية، تقضي الصيف في قرية بعيدة في لبنان عام 1958 في وقت اندلاع حرب أهلية، تقابل شابًا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.