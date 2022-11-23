شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "بركة العروس" بعد حصوله على 3 جوائز بمهرجان القاهرة: "فخورون ولم نكن نتوقع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج باسم بريش مخرج فيلم "بركة العروس"، إنه يشعر بسعادة بالغة بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، موضحا أنه كان يشعر بضغط كبير من أجل معرفة النتيجة الخاصة بفيلمه وحصوله على الجائزة خلال العشرة أيام الماضية.

وأضاف لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc" في تغطية خاصة لمهرجان القاهرة السينمائي: "تكريمي في المهرجان مهم للغاية لي كمخرج لبناني، وخاصة لمخرج واعي على السينما المصرية".

وقال: "سعيد بحصول العمل على 3 جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي، ولم نكن نتوقع تلك النتيجة، وأشعر بسعادة بالغة".

ومن جانبها قالت الفنانة أمية ملاعب، إحدى الفنانات المشاركات في فيلم "بركة العروس": "لما أتوقع أن نحصد تلك الجوائز خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وهو أمر جيد للغاية بالنسبة لصناع الفيلم".

وأضافت: "حبيت شخصيات الفيلم وتصور المخرج عن تلك الشخصيات، وشعرت بانجذاب كبير نحو تلك الشخصيات، وباسم خلق جو عائلي خلال تصوير الفيلم".