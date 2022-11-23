شكرا لقرائتكم خبر عن "19 ب" يحصل على جائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذى انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن منح المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عن فيلمه "19 ب"، وقيمتها 10 آلاف دولار. وتعد هذه الجائزة الثانية للفيلم المصري إذ حصل أيضا على جائزة فيبرسي.

"19 ب" عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر، ومدته 95 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية ومهجورة يعتبرها بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددا بسبب شاب يعمل في الشارع المقابل، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.

كما أعلنت إدارة المهرجان القاهرة السينمائي الدولي حصول فيلم "بِركة العروس"، المشارك ضمن مسابقة جائزة أفضل فيلم عربي، على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

"بِركة العروس" إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول سلمى التي عاشت لعدة سنوات وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع سلمى وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

قصة الفيلم تدور حول بيتر، شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.