شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: هدفى أن يصبح "القاهرة السينمائى" من أهم 3 مهرجانات فى العالم وأشكر dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعزف السلام الجمهوري. وفى بداية حفل الافتتاح قال حسين فهمي: "كانت فترة عظيمة عشناها جميعا على مدار الأيام الماضية، ولمسنا حبا شديدا من الجمهور وصناع السينما، وشهدت فعالياته حضورا كبيرا، ولم يكن ليقام المهرجان ويخرج بهذا الشكل المشرف بدون هذا الحضور".

وقال حسين فهمي: "نأمل أن يكون هذا المهرجان من أهم 3 مهرجانات سينمائية في العالم، وهذا ما كنت أناقشه مع وزيرة الثقافة في فترة سابقة".

كما وجه حسين فهمي، رئيس المهرجان، الشكر للشريك الإعلامى dmc وكل جهات الدولة التي ساعدت على نجاح الدورة الـ44. وأضاف فهمى: "أحببت السينما على يد النجوم الكبار، ومنهم أنور وجدي وغيرهم من النجوم".

وعرض في حفل الختام مشهد من فيلم يوميات نائب في الأرياف الذي رممه المهرجان هذه الدورة، وأيضا مشهد من فيلم "أغنية على الممر".

ويقام حفل الختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ليسدل الستار على الدورة الحالية بإعلان الجوائز وتوزيعها على صناع السينما الفائزين.

وشهدت الدورة حضورا مميزا لنجوم مصريين منهم النجمة إلهام شاهين التي حرصت على حضور العديد من الندوات وعروض الأفلام، وأيضا مناقشة صناعها في تفاصيلها، وكذلك النجمة ليلى علوى التى تألقت على السجادة الحمراء بأكثر من إطلالة لفتت الأنظار، وكانت حريصة أيضا على الدخول في نقاشات مع صناع الأفلام وإبداء رأيها في الأعمال الفنية المختلفة.

ومن أبرز الحضور في مهرجان القاهرة السينمائي النجم محمود حميدة، الذي كثيرا ما داعب المصورين بخفة ظل على السجادة الحمراء، ومن النجوم الشباب حضر صدقي صخر وركين سعد وهاجر الشرنوبي وغيرهم من الفنانين الشباب.

وعلى مدار 9 أيام شهدت فعاليات المهرجان عروض أفلام مميزة لاقت إعجابا كبيرا من النقاد والحضور ومنها فيلم close الفائز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي،

وتألقت الفنانة الجزائرية الفرنسية لينا خودري في فيلم "حورية" ولفتت الأنظار بأدائها المميز بالفيلم الذي أخرجته مونيا ميدور في ثان تعاون معا، ومن الأفلام المميزة أيضا شاهدنا البولندي EO الفائز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوربية.