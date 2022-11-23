شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اللبنانية نور: فوجئت بكذا فيلم على مستوى فني عالٍ بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية نور إحدى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي، إنه يقع على عاتقها مسؤولية، مضيفة أنه من الصعب الحكم على الأفلام، ويجب أن تضع نفسها مكان الممثلين والمخرجين، وتصل لحل يرضيها ليكون أنسب فيلم ليكسب.

وأضافت خلال لقائها بقناة "DMC": "كان هناك أفلام جيدة كثيرا ولكن في النهاية هو فيلم واحد يفوز في المهرجان".

وتابعت الفنانة اللبنانية نور: "كنا بنتفرج على الأفلام وبعد كل فيلم نتكلم شوية، وبعد كام فيلم نتكلم وقعدنا مع بعض وكل واحد قال وجهة نظره ودافع عنها، وتوصلنا للفيلم الرابح بالتوافق"، مردفة: "فوجئت بكذا فيلم بمستوى عالي جدا، ودي كانت فرصة أشوف أفلام معمولة بشكل جيد جدا، أتمنى نكون عملنا شغل كويس".