يسرا تحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل سهير البابلي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - أحيت الفنانة يسرا الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنانة سهير البابلي والتي كات قد وافتها المنية في الثاني والعشرين من نوفمبر 2021 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 86 عاما .

نشرت يسرا صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عن طريق خاصية الاستوري، وجهت من خلالها رسالة لسهير البابلي .

فكتبت بكلمات مؤثرة، ومتوجهة بالدعاء لها: “وحشتيني يا أغلى وأعز سوسكا على قلبي .. فاتت سنة على فراقك .. اللهم تغمدها برحمتك وأسكنها فسيح جناتك .. فضلا وليس أمرا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء” .