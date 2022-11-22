نجوم الفن يحتفلون بفوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:48 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على الاحتفال عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بفوز المنتخب السعودي منذ قليل على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 في أولى مباراياته بمونديال كأس العالم قطر 2022 .

كتب الفنان حسن الرداد عبر حسابه على “انستجرام: “ألف مبروك للمنتخب والشعب السعودي وللكرة العربية على هذا الأداء الرجولي والانتصار الكبير على المنتخب الأرجنتيني .. في ظهرك يا الأخضر” .

فيما أشادت الفنانة كارمن سليمان بأداء المنتحب السعودي في المباراة قائلة: ” ألف مبروك للغاليين .. رفعتوا راسنا يا الأخضر .. ماتش عظيم وأداء روعة .. بالتوفيق والقادم أجمل إن شاء الله” .

واحتفل الفنان محمد هنيدي بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا : “الله الله الله التاريخ بيتكتب من جديد .. السعودية فخر العرب اليوم، الله اكبر .. مبروك لكل سعودي ولكل عربي” .

وعلق الفنان اللبناني راغب علامة في تغريدة له: “مبروك السعودية .. الفريق العربي السعودي قدّم مباراة عالمية بمستوى البطولة عن جدارة ويبشرنا بآمال كبيرة على مستوى كأس العالم .. مبروك لكل الدول العربية هذا التميز وتحقيق أول حلم في كأس العالم” .

وقال الفنان العراقي ماجد المهندس عبر حسابه على تويتر: “مبروك يا أبطال فرحتونا الحمد لله” .. بينما علقت أصالة مشيدة بحارس منتخب السعودية: “السعادة برعاية العويس” .

وكتب الفنان عمرو محمود ياسين: “يعجز اللسان عن وصف ما شاهدته بهذه المباراة ! ما هذه الرجولة ؟ ما هذه البطولة؟ ما هذا المستوى يا أبناء السعودية رفعتوا رؤوس كل العرب”.

تابع: “شيء عظيم وإستثنائي وغير عادي .. ألف مبروك لرجال المنتخب السعودي وللشعب السعودي والعربي فرحتونا وأسعدتونا .. الحمد لله” .