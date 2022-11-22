وفاة الفنان اللبناني روميو لحود عن عمر 92 عاما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:48 مساءً - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الملحن والمخرج اللبناني روميو لحود عن عمر ناهز ال 92 عاما .

ونعت مواطنته الفنانة إليسا رحيل روميو لحود في تغريدة لها بعر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” معربة عن حزنها الكبير على وفاته .

فكتبت إليسا: “أستاذ روميو، شو بشع الفراق لو كيف ما كانت الظروف بتشرف إني عرفتك وغنيت من أعمالك وعاصرت إبداعك” .

وتابعت في تغريدتها: “وإن شاء الله روحك بتضل حاضرة بكل عمل منستعيده إلك .. المسيح قام” .

فيما علق الفنان وائل كفوري على خبر وفاة روميو لحود قائلا: “‏ وداعا روميو لحود .. شكرا للإرث الفني الجميل، ستبقى أعمالك خالدة .. الرحمة لروحك” .

يذكر أن الراحل روميو لحود هو مخرج ومصمّم استعراضات وشاعر وملحّن لبناني .. بدأ مسيرته المهنية الفعلية في عام 1964 عندما أعد أوبريتا غنائيا بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها “ليالي لبنان”، وفي 1969 قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس .