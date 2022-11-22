مي العيدان تفضح محمد الترك بتسجيل صوتي .. وتعلق : “ما أدري هذا يربي عياله على أي مبدأ”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:48 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تعرضها والفنانة الإماراتية أحلام إلى السب والإهانة من جانب المنتج البحريني محمد الترك .

نشرت مي العيدان تسجيل صوتي لمحمد الترك عبر حسابها على موقع “انستجرام” كان قد أرسله لها عبر تطبيق “واتس آب” يتضمن عبارات سب لها ولأحلام، داعيا عليهما بالموت .

وأرفقت “العيدان” التسجيل الصوتي بتعليق لها جاء فيه: “هذا جزء من الإهانات والسب والقذف من محمد الترك” .

وأضافت متسائلة عن طريقة تربية “الترك” لأبنائه: “كان يشتمني أنا وأحلام عشان شالت الفولو .. ماشاء الله قمة بالأخلاق، ما أدري هذا يربي عياله على أي مبدأ؟” .