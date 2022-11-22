كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:48 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تعرضها والفنانة الإماراتية أحلام إلى السب والإهانة من جانب المنتج البحريني محمد الترك .
نشرت مي العيدان تسجيل صوتي لمحمد الترك عبر حسابها على موقع “انستجرام” كان قد أرسله لها عبر تطبيق “واتس آب” يتضمن عبارات سب لها ولأحلام، داعيا عليهما بالموت .
وأرفقت “العيدان” التسجيل الصوتي بتعليق لها جاء فيه: “هذا جزء من الإهانات والسب والقذف من محمد الترك” .
وأضافت متسائلة عن طريقة تربية “الترك” لأبنائه: “كان يشتمني أنا وأحلام عشان شالت الفولو .. ماشاء الله قمة بالأخلاق، ما أدري هذا يربي عياله على أي مبدأ؟” .
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تفضح محمد الترك بتسجيل صوتي .. وتعلق : “ما أدري هذا يربي عياله على أي مبدأ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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