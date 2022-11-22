لن تصدق المهنة السابقة لـ محمد ثروت قبل الشهرة.. والمفاجأة في زوجته الفنانة الشهيرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:48 مساءً - لم يكن من السهل على الفنان محمد ثروت أن يحقق الشهرة والتألق الكبيرين في الأعمال الفنّية المصرية الكوميدية أو الدرامية، فقد واجه العديد من الصعاب في بدايته ولكنه واصل السعي حتى وصل إلى ما هو عليه الآن من شهرة واحترام الجمهور.

ومحمد ثروت هو ممثل مصري ولد في 7 أكتوبر عام 1979 ونشأ في المملكة العربية السعودية، فوالده الراحل كان بطل مصر وإفريقيا في لعبة رمي القرص وكان يعيش ويعمل في المملكة.

مهنة محمد ثروت قبل الشهرة :

قبل دخوله الوسط الفني عمل في مهن مختلفة، ومنها عمله على عربة لبيع الكبدة والسجق، كما عمل في سايبر إنترنت وعمل كأمين مخازن.

زوجة محمد ثروت :

تزوج ثروت من زميلته في الجامعة الممثلة المعروفة منى جمال، وتزوجا بعد فترة خطوبة استمرت لمدة 9 سنوات بسبب ظروفه المادية الصعبة التي كانت تمنعه من الزواج، وله منها ابن اسمه سليم، وابنة اسمها ذهب، وأصبحت زوجته الآن مديرة أعماله.

وكان الفنان محمد ثروت قد تحدث عن قصة الحب التي حمعته بزوجته الممثلة “منى جمال” منذ 16 عاما وزواجهما منذ 6 سنوات فقط، كاشفا أن بداية علاقتهما كانت في مسرح الجامعة، حيث قضى 7 سنوات قبل أن يتخرج من كلية التجارة، بسبب حبه الشديد للمسرح.

تابع محمد ثروت أن معرفته الحقيقية بزوجته بدأت في أحد عروض المسرح حين لم تحصل على دور وتم تكليفها بإستقبال كبار الضيوف من دكاترة الجامعة، وجلست هي إلى جواره لمشاهدة العرض، وهناك توطدت علاقتهما وبدأت تتخذ منحى آخر.

أشار «ثروت» إلى أنه يترك لزوجته مهمة إدارة أعماله، وهذا لأنه يثق في رأيها فيما يتعلق بأعماله الفنّية، لأنها تعرفه جيدًا ولن تنصحه بشيء يضره، كما أنها أول من ينصحه عندما يخطيء، مؤكدًا أنه لا يخشى إطلاعها على تفاصيل تعاقداته أو أجره الذي تتولى الإتفاق عليه مع شركات الإنتاج.

أكد ثروت أن علاقته بزوجته تعتمد على النقاش واتخاذ الرأي الأسلم في النهاية، فهو القائد وصاحب القرار فيما هي صاحبة رأي الشوري، وكلاهما في نفس المركب، مشيرًا إلى أنه عندما يختلف معها يبدأ كل منهما في السخرية من الآخر وإلقاء الإفيهات التي تسخر من تصرف شريكه، مؤكدًا أنه يحتاج بعدها للبقاء في غرفة منفصلة والتفكير في مدى إنفعاله وعصبيته، قبل أن يبدأ أحدهما في مصالحة الآخر.

وكان الفنان قد أكد أن زوجته من عرضت عليه فكرة الزواج فهو لم يمتلك الشجاعة لعرض الزواج عليها بسبب عدم امتلاكه مالًا أو عملًا لكنها وقفت بجانبه وساعدته كثيرًا، حيث أكد أن فضلها عليه كبير ولا ينسى وقوفها بجانبه واستمرت الخطوبة لمدة ثلاثة سنوات وحدث الوفاف ولديه منها طفلين هما: (دهب وسليم).

أحدث أعمال محمد ثروت :

وعلى الصعيد الفني يُذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مشاركته في بطولة “مسلسل العيلة دي” مع نخبة من نجوم الكوميديا.

وكانت شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، قد طرحت البرومو الدعائى لمسلسل “العيلة دى” المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة watch it الرقمية قريبًا، ويأتي ذلك بعدما طرح الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى لقنوات المتحدة للخدمات البوستر الجماعى والرسمى للعمل مؤخرًا.

مسلسل “العيلة دى” مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

الخليج 365

الخليج 365