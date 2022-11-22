أول ظهور لنسرين طافش بعد إعلان طلاقها من شريف شرقاوي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:48 مساءً - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة من الصور في الظهور الأول لها بعد إعلان طلاقها رسميا من طبيب الأسنان وخبير الطاقة شريف شرقاوي .

ظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة رياضية من داخل سيارتها، وأرفقتها بتعليق يتضمن مقولة لجلال الدين الرومي وجهت من خلالها رسالة إلى المتابعين .

فجاء فيها: “إن تكن تبحث عن مسكن الروح فأنت روح، وإن تكن تفتش عن قطعة خبز فأنت الخبز، وإن تستطع إدراك هذه الفكرة الدقيقة فسوف تفهم أن كل ما تبحث عنه هو أنت .. يوم جميل لكل الأرواح الطيبة” .

يذكر أن شريف شرقاوي كان قد أعلن في تعليق له لأحد المتابعين يوم أمس الإثنين طلاقه رسميا وانفصاله عن نسرين طافش بعد مرور 5 أشهر على زواجهما .

فكتب “شرقاوي”: “تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة .. وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام” .

وكانت قد ترددت في الفترة الماضية شائعات حول انفصال نسرين طافش عن زوجها بعد قيام كلا منهما بحذف صورهما معا عبر حساباتهما على موقع انستجرام .