ريم البارودي: “أنا بحب أحمد سعد” .. وهكذا علق الأخير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:48 مساءً - علق الفنان أحمد سعد على ما قالته عنه الفنانة ريم البارودي في بث مباشر كانت قد خرجت به عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعربت من خلاله عن حبها لها ولفنه وأغانيه، فقالت: “بحب أحمد سعد وبحب أغانيه وبسمعهم ومكسر الدينا” .

وجه أحمد سعد رسالة إلى ريم البارودي في لقائه مع برنامج “The Insider بالعربي” قائلا: “ربنا يخليها وكلها ذوق وربنا يوفقها ويكرمها ويديها على أد نيتها ويرزقها ويريح بالها” .

وتابع متحدثا عن الخلافات السابقة بينهما: “أي اتنين بيسيبوا بعض بتبقى فيه بينهم في الأول مشاعر غضب، بس لما الدنيا بتهدى والمشاعر دي بتهدى وبيبتدي يفكر فبنعرف الناس دي كويس وإن كل الناس كانت كويسة ومحدش كان وحش في حياة حد” .

أضاف “سعد”: “أنا بصراحة معنديش أي ضغينة مع أي حد بالذات لما ربنا بيكرمك وبتنجح بتبقى متفائل وباصص للناس باصة أحسن” .