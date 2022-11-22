شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرجين سالي أبو باشا وأحمد غنيم فى ملتقى القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت السفارة الأمريكية في القاهرة ومؤسسة فيلم اندبندنت Film Independent خلال ملتقى القاهرة السينمائي اثنين من صناع الأفلام المصريين وهما المخرجة سالي أبو باشا عن فيلم "هش" والمخرج أحمد غنيم عن فيلم "الكلب في بيته أسد" وذلك من خلال جوائز تشمل إقامة افتراضية في لوس أنجلوس تتضمن تشاور مع صناع الأفلام الأمريكيين بخصوص تطوير نصوص الأفلام.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة السفير دانييل روبنستين "أهنئ الفائزان بجوائز ملتقى القاهرة للسينما أحمد غنيم وسالي أبو باشا واللذان سيسافران للوس أنجلوس من خلال برنامج إقامة يتيح لهم التواصل مع خبراء صناعة السينما الأمريكيين حتى يطوروا من مشروعاتهم السينمائية الحالية."

وأضاف روبنستين : دعم السفارة لصناعة السينما المصرية يتعدى مجرد رعاية مهرجانات السينما، فنحن أيضا نعمل مع منظمات فنية وسينمائية مصرية مثل "مصر دوت بكرة" و " مركز الجيزويت الثقافى " بالإسكندرية وأخرون لتنظيم ورش عمل يقودها صناع أفلام وخبراء أمريكيين لتطوير مهارات الأجيال القادمة من المنتجين والمخرجين والكتاب المصريين."

وتقول المؤلفة والمخرجة سالي ابو باشا أن الجائزة التي حصلت عليها من السفارة الأمريكية بالشراكة مع Film Independent ذات أهمية حقيقية حيث تشجع المواهب الحقيقية في مجال صناعة السينما وأضافت أنها تعمل على الفيلم منذ ثلاث سنوات، وشاركت به في ملتقى القاهرة لصناعة السينما من أجل تطويره، وبحثا عن المساعدة في مراحل الإنتاج المختلفة. موضحة أن الأفلام الوثائقية والتسجيلية في مصر لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في التمويل والإنتاج.

وأشارت سالي أبو باشا أن الفيلم يحكي عن معاناة مرضى انحلال الجلد الفقاعي في مصر من تنمر المحيطين بهم وخصوصا ان هذا المرض غالبا ما يموت المصاب به بعد سن المراهقة وقالت: رغبت في تسليط الضوء على هؤلاء المرضى وحياتهم ومعاناتهم، وكذلك كفاحهم وذويهم من أجل عيش حياة طبيعية.