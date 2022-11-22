شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل ينفى مشاركة نبيل الحلفاوى فى مسلسل "عملة نادرة" لـ نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ ”الخليج 365”، أنه ما تردد بمشاركة الفنان نبيل الحلفاوى في مسلسل "عملة نادر" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في رمضان المقبل غير صحيح على الاطلاق، مشيراً إلى أن أغلب الممثلين في المسلسل تعاقدنا معهم، ولاشك ان الحلفاوى نجم كبير ولكن ما يتردد ليس له أساس من الحقيقة .

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو راية، بالإضافة إلى هشام عاشور، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانين وسيتم الإعلان عنهم.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.