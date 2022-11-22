شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة ناصر: فيلم "جلال الدين" روحانى وكل مشاهدى فيه صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، خلال لقاءها مع تلفزيون الخليج 365، في مهرجان القاهرة السينمائى، عن كواليس مشاركتها في فيلم " جلال الدين".

وقالت فاطمة:" هو الفيلم روحانى صوفى وشبه الأستاذ حسن والحقيقة كل مشاهدى صعبة في الفيلم لأن أنا جايه على ثقافة مختلفة حتى لو هي مغربية و قريبة من تونس بس في الآخر السينما كل واحد وله طريقته وإدارته ووجهه نظرة و التعامل في اللوكشين شيء مختلف ومبسوطة بالفيلم".

وفيلم "جلال الدين" من تأليف وإخراج حسن بنجلون، وبطولة النجوم ياسين أحجام و التونسية فاطمة ناصر والمغربية فاطمة الزهراء بلادى.

وتدور أحداث الفيلم حول جلال الدين الذى يرفض تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

حسن بنجلون من أبرز المخرجين فى تاريخ المغرب مولود عام 1950 وكانت بدايته مع الأفلام الروائية الطويلة عام 1990 وفيلمه عرس الآخرين، وقدم ما يقرب من 14 فيلما طويلا كان آخرها عام 2019 من أجل القضية، وساهم مع خمسة مخرجين آخرين فى تأسيس التجمع التطوانى الذى ساهم فى إنتاج الكثير من المغربية منذ تأسيسه.