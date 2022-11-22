شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب يهنئ السعودية بالفوز على الأرجنتين: مبروك للأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الهضبة عمرو دياب، بفوز السعودية على منتخب الارجنتين فى المباراة التى جمعتهما فى مونديال قطر 2022، وهنأ السعودية عبر "تويتر" بتغريدة قال فيها: "‏مبروك لأبطال السعودية".

وكسر المنتخب السعودي فرصة هائلة ورقم تاريخي للمنتخب الأرجنتيني على صعيد سلسلة "اللاهزيمة"، حيث فاز الأخضر على التانجو بعد 36 مباراة بدون خسارة بعد أن كان على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ فاز مباريات متتالية بدون هزيمة.



تدوينه عمرو دياب

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي وعربي يفوز على التانجو في المونديال ويسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.