شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصر والعرب يهنئون السعودية بفوزها على الأرجنتين: الأخضر يكتب التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى عدد من نجوم مصر والعالم العربى، بفوز منتخب السعودية على الأرجنتين فى مباريات كأس العالم المقام فى قطر، ووصفوه بأنه إنجاز وفوز مستحق، حيث حقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتينى فى أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

ومن جهته، قال الفنان الكوميدى محمد هنيدى: "الله الله الله التاريخ بيتكتب من جدي، السعودية فخر العرب اليوم، الله أكبر مبروك لكل سعودى ولكل عربي"، فيما قال الفنان رامى صبري: "ألف مبروك لينا وللشعب السعودى الفوز على الأرجنتين، الحمدلله".

بدوره، قال الفنان مصطفى شعبان: "ألف مليوون مبروك للشعب والمنتخب السعودي، شرفتونا ورفعتوا راسنا يا أبطال"، كما نشر عزيز الشافعى منشور قال فيه: "المنتخب السعودى البطل أثلج صدورنا ورفع رأس العرب، فرحة المصريين فى كل مكان وكإنه منتخب مصر.. عاش يا أخضر، مبروك للشعب السعودى الشقيق ولكل العرب، فرحتنا كبيره والله، ويارب دايما".

كذلك شارك الفنان يوسف الشريف، في سلسلة التهنئات للمنتخب السعودى، وقال في تغريده: "مبروك للسعودية"، فيما غرد الفنان محمود البزاوى مازحا: "سالم الدوسرى لما ميسى يروح يسلم عليه بعد الماتش هيقوله أتكلم بأسلوب أحسن من كده".

كما قال عاصى الحلانى في تهنئته للأخضر: "الف الف مبروك.. فوز تاريخى لمنتخب ‫السعودية على الأرجنتين"، كما غردت أمل حجازى: "مبروك فعلاً عن جدارة"، فيما قالت انجى علاء: "‏السعودية تكتب التاريخ وتفوز على الأرجنتين 2 - 1 بفوز مستحق فى كأس العالم منتخب مقاتل والحارس العويس رجل المباراة.. ألف مبروك لأشقائنا السعوديين شكرا أسعدتونا وشرفتوا العرب".