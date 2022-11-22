شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى ونانسى عجرم ينعيان الملحن روميو لحود برسائل مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من فنانى لبنان، الملحن اللبنانى روميو لحود، الذى رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، ونعاه الفنان وائل كفورى، والفنانة نانسى عجرم، بكلمات مؤثرة.

وقال وائل فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل: "‏وداعًا ‎روميو لحود شكرًا للإرث الفنى الجميل، ستبقى أعمالك خالدة، الرحمة لروحك"، فيما غردت الفنانة نانسى عجرم قائلة: "‏رحيل روميو لحود خسارة كبيرة للبنان والفن اللبناني، أصدق التعازى لعائلته ومحبيه ولروحه السلام".



تدوينه وائل كفورى

ومن جهتها، نعت النجمة إليسا، المخرج والملحن روميو لحود، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على تويتر، وكتبت إليسا، قائلة:"روميو لحود شو بشع الفراق لو كيف ما كانت الظروف بتشرف إنى عرفتك وغنيت من أعمالك وعاصرت إبداعك، وانشالله روحك بتضل حاضرة بكل عمل بنستعيدو ليك".



تدوينه نانسى عجرم

وغيب الموت، اليوم الثلاثاء، الفنان اللبنانى روميو لحود عن عمر ناهز 92 عاما، بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة، ولحود معروف برصيده الفنى الغنى كتابة للمسرحيات وتصميما وإحياء للفولكلور والتراث، حتى رسخت أعماله فى الوجدان الشعبى مدى عشرات السنين، وفقا لـ"سكاى نيوز" عربية.

بدأ روميو لحود مسيرته المهنية الفعلية فى 1964 عندما أعد أوبريت غنائى بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك فى إطار برنامجها "ليالى لبنان"، وفى 1969، قدّم عروضه فى مسرح الأولمبيا فى باريس.