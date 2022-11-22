شكرا لقرائتكم خبر عن فراس سعيد: أمنيتى فى 2023 أقدم شخصيات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان فراس سعيد، في لقاء مع تلفزيون الخليج 365، في مهرجان القاهرة السينمائى، عن أمنيته في 2023 وعن أعماله القادمة و الفريق الذى يحرص على تشجيعه في كأس العالم.

وقال فراس سعيد:"هشجع الأرجنتين في كأس العالم، عاوز في 2023 أعمل شغل حلو وبدور على أدوارمختلفة جدا أقدمها عن اللى قدمته وأشوف أولادى ناجحين والاستقرارولسه متفقتش على حاجة في رمضان القادم".

ويسدل الستار اليوم على الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية المهمة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.